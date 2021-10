Aravetel selgusid kardispordi Eesti meistrid

Kvalifikatsiooni võitis Kajak Volti ees ajaga 41,213. See oli koguni 0,6 s kiirem eelmisest kvalifikatsiooni võiduajast augustis sõidetud etapil! Kümneringilised eelsõidud võitis mõlemad Kajak - see andis talle parima stardikoha finaali. 22-ringiline finaal lõppes suveräänsele liidrile aga raja ääres ning pettunud Kajaku liidrikoha päris Volt. Planken teine ja eriti just viimastel etappidel head kiirust näidanud Kraav oli kolmas.