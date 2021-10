Kes on algaval võrkpallihooajal Credit24 meistriliiga favoriidid?

Olgugi et Saaremaa võrkpalliklubi oli sunnitud tegevuse lõpetama ja suvel võis seetõttu paista, et tänavune hooaeg ei tule sugugi nii põnev nagu mullu, siis sügis on tänu mitmetele tugevatele üleminekutele toonud kohalikku liigasse põnevuse tagasi. Credit24 meistriliigas lööb kaasa neli võistkonda Eestist, neli Lätist ja üks Leedust.

Balti liiga favoriidiks peetakse meistrite liigas häid esitusi tegevat Tartu Bigbanki, kes jäi kahe hooaja vahel küll ilma Eesti hetke lootustandvaimast võrkpallurist, Belgia tippklubisse Roeselaresse siirdunud Märt Tammearust, ent täiendas samal ajal ridu mitme nimeka palluriga. Nii liitusid Alar Rikbergi juhendatavate Eesti meistritega muuhulgas aastaid Euroopa tugevamates liigades mänginud, kuid nüüd tänu kaksikute isaks saamisele kodumaale naasta otsustanud Martti Juhkami ja kohaliku liiga üks silmapaistvamaid noori Valentin Kordas. Samuti näeb Tartus mängimas mõneaastase pausi järel Eesti pikimat võrkpallurit, 212-sentimeetrist punapead, Mart Naaberit. Sidemängijana asendab vigastatud Kert Toobalit hooaja esimesel poolel Aleksander Eerma, kes võeti laenule TalTechist.

Olgugi, et tartlaste õlul lasub tänavu favoriidikoorem, pole ülejäänud kolm Balti liigas osalevat Eesti klubi papist tehtud. Juba hooaja avamängus tartlastega kohtuv Tallinna Selver vahetas suvel peatreenerit, kui senine abitreener, pikaaegne Eesti koondislane Andres Toobal võttis juhendamise üle Poola siirdunud Rainer Vassiljevilt. Oodatult siirdusid pärast Eestis tehtud vaheaastat välismaale tagasi meeskonna eelmise hooaja kolm kogenumat meest ehk Renee Teppan, Andrus Raadik ja Kristo Kollo, ent muus osas jäi võistkond samaks. Selveri mängu orkestreerib platsil Eesti koondise sidemängija Renet Vanker, rünnakujõudu lisavad aga pikaaegse selverlase Oliver Orava kõrval kaks uut meest, kanadalane Pierce Johnson ja rannavõrkpallurina tuntud Timo Lõhmus.

Selveriga on võrreldaval tasemel komplekteeritud TalTech, kelle treenerina jätkab üheksandat hooaega Janis Sirelpuu, ent ülejäänud meeskond on suve jooksul suuresti vahetunud. Eesti kõrgliiga eelmiste hooaegade viimasel klubil TalTechil peaks olema igati head šansid tabeli põhjast kõrgemale kerkida, sest paljude lahkujate asemele on õnnestunud leida kvaliteetsed mängumehed. Olgugi et hooajaeelsetes mängudes pole TalTech oma mängumootorit veel korralikult käima saanud, peaksid Eesti mõistes tituleeritud mehed Martti Keel, Rauno Tamme, Kevin Saar ja Tšehhi koljat Matej Šmidl tooma võistkonda kauaoodatud kogemust ja kvaliteeti.

Neljanda Eesti klubina asub kolmes võistlussarjas – Eesti ja Balti meistrivõistlustel ning Eesti karikavõistlustel – medali eest heitlema Avo Keele juhendatav Pärnu võrkpalliklubi. Ühes koroonaga on ka Pärnu võrkpalluritel läinud elu keeruliseks ja viimastel aastatel näidatud tulemused pole vastanud ootustele. Võistkonda peaksid tänavu vedama neljast leegionärist eelkõige aastaid siinmail mänginud lätlane Toms Švans, kes kasvatab Pärnus eestlannast elukaaslasega peret, ning Ukrainast toodud värske täiendus Boriss Žukov. Eesti mängijatest on suur roll meeskonnas noorel sidemängijal Richard Voogelil, Eesti koondise liberol Silver Maaril ja möödunud hooajal Saaremaal mänginud hiidlasel Markus Uuskaril. Heal päeval võib ka Pärnu tartlasi üllatada, ent suures plaanis peaksid nad eelkõige konkureerima TalTechi ja Selveriga.

Eesti klubide suuremad konkurendid peaksid olema ka tänavu lätlaste Jekabpilsi Luši ja Riia tehnikaülikool, kuid mõlemad võistkonnad tegid suvel läbi omajagu muudatusi ning lõpliku pildi saab neist ette alles pärast esimesi ametlikke mänge. Jekabpils ja Riia võitlevad kõigi eelduste kohaselt Balti liigas hõbeda või pronksi, aga mitte kulla eest.

Pikaajalise Eesti võrkpalli suursponsori Credit24 tegevjuht Kristi Saaremets ütles algava hooaja kohta: «Paar nädalat tagasi lõppes Tallinnas suur võrkpallipidu. Täna algab uus põnev võrkpallihooaeg, mis toob kodupublikuni meie rahvusspordi võrkpalli parimad meeskonnad Baltikumist, spordisõbrad ja taustajõud. Usun, et võrkpall on spordiala, mille juurde jõuab üha rohkem noori, kellest kasvab uus spordipõlvkond ja kes kinnitavad teadmist, et Eesti on tõeline võrkpallimaa.»

Sel nädalal kahe Eesti tippklubi duelliga alanud Credit24 meistriliiga põhiturniir on sarnaselt eelmiste hooaegadega topeltkaaluga, sest lisaks Balti liigale pannakse selle tulemuste põhjal paika ka kevadiste Eesti meistrivõistluste playoff' i paarid.