EOK tunnustas sportlikke perekondi

Perekond Nerman Läänemaalt. Pereisa Marguse suurimaks lemmikuks on jalgrattasport, mis sai alguse hoopis poeg Martini treeningute ergutamisest. Martin käis kooliajal ka tennise- ja ujumistrennis. Peretütar Marie Linda tegeles varasemalt iluvõimlemisega, kuid praegu on ta tantsija T-Stuudios ja rahvatantsurühmas Läki Tantsule. Pereema Moonika on perekonna taustajõud, ergutaja ja suurim kaasaelaja.

Perekond Kilki Lääne-Virumaalt. Pereisa Ergo on läbi aastakümnete olnud tuntud jooksumees, hiljem kergejõustikutreener ning tegutseb aktiivselt spordikohtunikuna, unustamata selle kõrvalt siiani ka ise sportida. Pereema Anu on olnud Mõedaku spordibaasi juhataja ning korraldanud paljusid erinevaid spordiüritusi, sealhulgas ka Viru Maratoni ning harrastanud ise samuti nii suusatamist kui jooksmist. Kaksikutest pojad Siim ja Kaarel on aastaid esindanud Eesti meistrivõistlustel Rakvere kergejõustikuklubi ViKet ning sporti teevad nad tänaseni. Pere noorim poeg Taavi, kes küll maast madalast on tubli spordipoiss olnud, avastas oma õige ala alles lõppenud spordiaastal – 3000 m takistusjooksu, milles oli nii Eesti kui Baltimaade meistrivõistlustel teine. Õige pea hakkavad kindlasti sportima ka Kaarli lapsed Karl (4) ja Hertta (2).

Perekond Panker/Räbovoitra Raplamaalt. Pereema Rutti, isa Raivo Panker, lapsed Bert Joosep Panker ja Brigitte Panke osalevad paljudel rahvaspordiüritustel, koolispordivõistlustel, ning tiitlivõistlustel. Kõigi meelisalaks on orienteerumine. Brigitte tuli 2019. aastal koolinoorte MMil lühirajaorienteerumises maailmameistriks.

Perekond Kiviselg Pärnumaalt. Perekond Kiviselg – pereisa Kerol, pereema Reelika, lapsed Richard, Kerhard, Krethel, Rosethe, Ronhard, Kunhard – on musternäide sportlikust perekonnast. Perepea Kerol on olenemata oma pikkadest ja füüsiliselt rasketest tööpäevadest tegev mitmel spordialal ja võtab osa väga erineval tasemel võistlustest. Pereema Reilika süda kuulub jäägitult rahvatantsule. Tema eestvedamisel on rohkemal või vähemal määral saadud tantsima kogu pere, alustades pereisast ja lõpetades emaüsas beebiga. Vanim poeg Richard tegeleb jalgpalliga ning tantsib rahvatantsu. Järgmine poeg Kerhard on kogu oma teadaoleva elu veetnud basseinis ujudes. Pere vanem tütar Krethel on tantsinud juba väga varasest lapsepõlvest, lisaks jõuab aktiivne neiu tegeleda ka kõrgel tasemel akrobaatikaga, jalgrattaspordiga ning mängib tennist.

Perekond Rinne Põlvamaalt. Pereema Riina ja pereisa Toomas ning nende lapsed Alfred, Miialii ja Melinda on kõik väga aktiivsed ja sportlikud. Ema Riina tegeleb harrastajate tasemel jalgpalliga ning huvi pakuvad ka indiaca ja kergejõustik. Pereisa Toomase igapäevatöö on seotud ehitamisega. Kodus on lastele ehitatud turnimis- ja ronimisvõimalusi osavusharjutustega tegelemiseks. Harvad pole pere ühised lauamänguõhtud. Alfred ja Miialii mängivad jalgpalli Lootose noortevõistkondades, pesamuna Melinda teeb alles esimesi samme spordi suunas. Kogu pere osaleb aktiivselt maakondlikel spordi- ja kogupere üritustel ja sarjades.