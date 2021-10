Mourinho püstitas Itaalia kõrgliigas rekordi

Suvel suundus Mourinho Itaalia kõrgliigas mängiva AS Roma etteotsa ja koos on tehtud hooajale igati soliidne algus. Pärast seitset mängu hoiab pealinnaklubi liiga paremusarvestuses 15 punktiga neljandat kohta.

Kuigi vastu on võetud ka kaks kaotust, siis mõlemad on tulnud võõrsil ja eilne 2:0 võit Empoli üle tähistas 42. järjestikust mängu, kui Mourinho pole Serie A-s pidanud koduväljakul kaotusevalu maitsma.