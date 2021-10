Prantsusmaa on valmis FIFA vastuolulist plaani toetama

Ettevõtmist veab FIFA poolel endine tipptreener Arsene Wenger, kes tegeleb hetkel rahvusvahelisel tasandil jalgpalli edendamisega. Tundub, et ta on saanud kaasa ka Prantsusmaa jalgpalliliidu presidendi Noel Le Graeti.

Kuigi Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps oli plaanile vastu, sest tema sõnul muudaks see MM-tiitli väärtust, siis Le Graet on avatum. «Mul pole midagi selle vastu, kui MMi üle aasta mängitakse. Muidugi peab seda lähemalt uurima, aga oleks viga, kui me selle peale ei mõtleks,» vahendas L'Equipe tema sõnu.