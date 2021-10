KUULSUSTE HALL ⟩ Eestlane, kelle täpne käsi tõi talle 13 maailmameistritiitlit

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras 28.

See suur ja uhke, ligi 30 kilo kaaluv ja vanadest hõbemüntidest valmistatud trofee oli oma nime saanud põhjusel, et pandi esimest korda mängu 1903. aastal Argentinas aset leidnud MM-võistlustel. Nüüd sai Eestist üldse neljas riik ajaloos Šveitsi, USA ja Soome järel, kellel see igavesti rändav auhind võita õnnestus. Ja Eestisse jäi see MM-võistluste ajutise katkemise aegu tallele ka II maailmasõja päeviks, peidetuna eri paikadesse Tallinnas ja Tartus, küll Eesti Rahva Muuseumisse, küll Toompea lossi varakambrisse. Uuesti toodi imposantne auhind peidupaigast välja alles 1949. aastal ning lähetati siis tagasi MM-võistluste korraldajate käsutusse.