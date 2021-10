Ott Tänaku startimine Saaremaal jääb erinevate asjade taha

Teoorias tundus, et üle aastate on Tänakul võimalus Saaremaa rallil kaasa sõita, sest kahe MM-etapi vahele jäi nädalane paus. Tegelikkuses pole aga kõik nii lihtne ning Saaremaa ralli korraldaja Villi Pihli sõnul oli vasturääkivaid asjaolusid teisigi.

«Eks me ikka oleme rääkinud Otiga, kas ta saab tulla või ei saa. Ta oleks nõus tulema, aga eks see jääb paljude asjade taha. MM-kalender on sügisel päris tihe. Just oli Soome etapp, nädala pärast tuleb Kataloonia,» selgitas Pihl, kuid leidis, et midagi pole katki. «Loomulikult oleks tema osalemine hea olnud, aga sellepärast pole mõtet puruks minna.»