Milles siis asi? «Venemaalt öeldi mulle, et lepingut pikendada ei saa ning uut kontrahti ei tehta enne, kui vana on läbi,» kostab auhinnatud juhendaja, ent lisab seejärel rahustavalt. «Põhimõtteline kokkuleppe jätkamise osas on meil siiski olemas. Mina tahan ja ka nemad tahavad. Homme (kolmapäeval – K. J.) on meil esimene tõsisem omavaheline telefonikõne, kus siis mina ütlen üht, nemad teist ja vaatame, kas saame omavahel kokkuleppele.»