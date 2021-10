Piinlik aps: laskesuusaäss Bø veeretas dopingusüü süütu sportlase õlule

«Võib olla saan pronksi, sest Sergei Ustjugov, kes sai ühisstardiga sõidus hõbeda, püüti tänu vanade dopinguproovide analüüsimisele kinni. Seega on võimalik, et saan 2011. aasta MMilt medali igalt alalt ja tõusen esimeseks laskesuusatajaks, kel on see õnnestunud. Vahet pole, et pettur röövis mult võimaluse seda kohe nautida, olen saavutuse üle uhke,» sõnas olümpiavõitja ja 11-kordne maailmameister Bø.