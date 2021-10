Kullamatš peetakse täna õhtul, Mäele astub vastu paljude tiitlitega ameeriklanna, Tokyo olümpiahõbe Adeline Maria Gray. Finaali jõudmiseks tuli võita kolm matši: kaks esimest vastast alistas Mäe veenva ülekaaluga, poolfinaal Aiperi Medet Kõzõga (Kõrgõzstan) läks kõige napimalt. Mäe jäi teise maadlusaja teisel poolel taha 1:3 ja olukord muutus väga raskeks, kuid ta leidis väljapääsu. Paarkümmend sekundit enne lõppu sai Mäe jala kätte ja surus vastase matile istuli. See andis kaks punkti. Kokkuvõttes oli tulemus 3:3, kuid et Mäe teenis punkte viimasena, tähendas see tema võitu.