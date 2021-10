Mängimisest loobunud NBA täht jääb ilma miljonitest dollaritest

Kahjuks pole kõik nõnda lihtne. Simmons sõlmis tunamullu enam kui 200 miljonit dollarit väärt lepingu ning 25-aastase mitmekordse tähtedemängu osaleja kohta on see tänapäeval normaalne. Siiski ei ole Simmons mängijateturul liiga kuum kaup, kuna tema mängus leidub väga suur küsimärk. Nimel puudub tal täielikult väljakult vise.

Selle eest järgnes ka suur rahatrahv. Esmalt kinnitati Simmonsile, et ta ei saa kätte enda tänavuse hooaja töötasu, mis on 33 miljonit dollarit. Ta oleks sellest saanud kätte 25 protsenti, kui saabunuks Raptorsi kohtumisele. Nüüd pandi see summa kõrvale, et seda vähendama asuda. Iga mängu eest, kust Simmons kõrvale jääb, võtab klubi ära 230 000 dollarit. Arvestades, et Simmons ei kavatsegi Philadelphiasse naasta, siis jääb ta väga suurest summast ilma.