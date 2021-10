Itaalias puhkes järjekordne rassismiskandaal, jalgpallikoondise kapten: mul on itaallasena häbi

Rünnakuohvriks sattunud Koulibaly nõuab, et säärastele pealtvaatajatele tuleb määrata eluaegne staadionikeeld. Nigeeria ründaja Osimhen koputas ründajatele südamele. «Kas te saate üldse aru, kuivõrd rõve on see, et vihkate inimest, kuna tal on üks või teine nahavärv.»