Kahel korral koroonaviirusega nakatunud jalgpallur keeldub ennast vaktsineerimast

«Ma ei ole veel ennast kaitsepookinud. See on hetkel minu valik,» sõnas Robinson Sky Sportsile ja jätkas: «Muidugi on tüütu, et ma olen selle kahel korral saanud, aga mind ei ole vaktsineeritud. Tulevikus võin ma ümber mõelda ja otsustada seda teha, aga hetkel pole mind kaitsepoogitud.»