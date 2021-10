Mis koroonakriis? Žalgiris suurendas märgatavalt eelarvet

Koroonaviiruse pandeemia tabas valusalt lisaks kõigele muule ka spordimaailma ja paljud klubid on sunnitud kulusid koomale tõmbama. Ometi teatas Kaunase Žalgirise korvpalliklubi tegevjuht Paulus Motiejunas, et tiimil on selleks hooajaks kasutada tunduvalt suurem eelarve.