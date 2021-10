Treener Raska MM-finaalist: vastane teadis, millisele nupule vajutada

Eelviimasel maadlusminutil, Mäe eduseisul 4:2 hakkasid tiksuma 30 sekundit, mille võtteta möödumisel saanuks vastane ühe punkti. Kui see aeg hakkas täis saama, läks Mäe üritama, kuid jäi hoopis ise vastase alla ja too sai nõnda kaks punkti. Kas ses olukorras polnuks parem end tagasi hoida?

«Päris nii see pole. Ameeriklanna pani väga suure pressingu peale, ning kui ta saanuks ka ainult ühe punkti, jäänuks lõpuni ikkagi veel ligi minut, mille jooksul võib juhtuda palju. Epp püüdis rünnata, et seisu hoida, võib-olla isegi ise punkte saada. Aga vastane on nii kogenud sportlane, ta teadis täpselt, millisele nupule vajutada. Kõik käis nii kähku, mõtlemiseks aega pole, peab hetkega reageerima. Aga jah - kui Epp suutnuks tolle olukorra enda kasuks pöörata, olnuks matš tema oma,» selgitas Raska.