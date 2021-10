Spordiärisse sukeldunud Beckham tahab ennast siduda uue spordialaga

Järgmise aasta kevadel toimub Miamis esmakordselt F1 etapp ning selle korraldaja Tom Garfinkel avaldas intervjuus Skyle, et ka Inglismaa jalgpallilegend on avaldanud soovi ennast asjaga siduda.

«See on tegelikult naljakas lugu. Davidil ja minul on ühine sõber, kes helistas mulle ja ütles, et David tahaks tutvuda ja ennast F1ga siduda. Niisiis me saimegi kokku eelmisel nädalal õhtusöögil,» rääkis Garfinkel.