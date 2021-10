Roberts Štelmahers: võitlusvaim on esimene samm võidu suunas

«Me ei õnnestunud, vajusime natuke ära, tegime valesid otsuseid, lugesime mängu valesti. Praegu on hooaja algus, meil on uus tiim,» loetles Štelmahers kaotuse põhjuseid mängujärgsel pressikonverentsil. «Meil on natuke aega vaja, et teineteist mõista. Nõuan mängijatelt palju, aga läheme edasi samm-sammult.»