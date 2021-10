Inglismaa kõrgliiga mängijat kahtlustatakse ööklubis toimunud seksuaalrünnakus

25-aastasest Bissoumast sattusid sotsiaalmeediasse videod, kus oli näha, et politsei viis teda kolmapäeva varahommikul käeraudades ööklubist välja. Lisaks Brightoni poolkaitsjale vahistati ka neljakümnendates aastates meesterahvas.

Pealtnägija ütles väljaandele Sun, et Bissouma on tuntud nägu ning ta jäi klubis paljudele silma. «Kõik olid šokeeritud, kui nad nägid, mis juhtus. Ta on Brightoni parim mängija, kõik pilgud olid terve õhtu temal,» ütles anonüümne pealtnägija.