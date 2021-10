Laskesuusakoondisest eraldi treeniv Tuuli Tomingas leidis uueks hooajaks suurtoetaja

Lisaks Tuuli Tomingale kuuluvad tiimi ka Susan Külm ja Robert Heldna. Sportlasi juhendab Indrek Tobreluts, kelle sõnul on hooajaeelne ettevalmistus siiani täkkesse läinud ning nüüd seisavad ees kaks kõige olulisemat kuud, mille jooksul atleedid end võistlushooajaks vormi timmivad.

«Uue tiimi esmane eesmärk on olnud sportlased hästi ette valmistada ning selle nimel otsisime toetajaid, kelle abiga kõik teoks saaks. Varustuse ja asjade laagritesse jõudmise osas on Topautost suur abi. Ma võin öelda, et ettevalmistuse koha pealt pole me järeleandmisi teinud ning kõik kolm sportlast on täna paremas seisus kui eelmisel hooajal,» ütles Tobreluts.

Tuuli Tomingas tunnistas, et iseenda tiimi loomiseks on palju tööd ja energiat kulunud, ent uuele hooajale läheb ta vastu lootusrikkalt. Eelmisel hooajal jalaprobleemide käes kannatanud Tomingas käis sel aastal operatsioonil ning tänaste märkide pealt peab jalg hästi vastu, mis lubab uuel hooajal MK-sarjas kõrgete kohtade eest heidelda.

«Suvel käisime korra suusatunnelis ning siis polnud jalaga probleeme. Sel pühapäeval läheme Vuokattisse laagrisse, seal lumel selgub lõplik tõde. Aga kui ma olen teinud suusalaadseid liigutusi, et lihaseid koormata, siis enam pole see probleem tunda andnud. Operatsioon ja füsioteraapia harjutused on parandanud rühti, millest see kõik alguse sai,» selgitas Tomingas.

Topauto Tartu juhataja Enn Poola sõnul on tiimile loovutatud buss ökonoomne, vaikne, ruumikas ning rohke jalaruumiga, et atleetidel oleks võimalik pikkadel Euroopa otsadel end hästi tunda ja võistlustele võimalikult värskena jõuda.

«Eesti inimesed armastavad laskesuusatamist ja laskesuusa teleülekandeid vaadatakse palju. Topauto peab oluliseks kasvatada lastes ja noortes liikumisarmastust ning meie laskesuusatajad on selles osas kindlasti heaks eeskujuks. Loodame, et meiepoolne panus aitab Tuulil, Susanil ja Robertil tulemusteni jõuda,» ütles Poola.

Kõrgeid sihte seavad endale ka tiimi nooremad liikmed Susan Külm ja Robert Heldna.

«Mina üritan murda end MK-koondisesse ja siis võiks sõita mõned punktikohad. Praegu on kogu minu spordikarjääri parim aasta. Meid on kokku kolm, Indrek jõuab meile tähelepanu pöörata ning loodetavasti viib see tulemusteni,» kommenteeris Külm.

Eelmisel hooajal mitmelgi korral MK-sarjaski etteasteid teinud ning tänavu esimest korda puhtalt täiskasvanute seas võistlev Heldna usub, et temagi on uues võistkonnas hästi arenenud.

«Märgid näitavad, et olen paremaks läinud kõiges ehk kiiremaks ja täpsemaks,» ütles Heldna.