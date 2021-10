Jalgpallikoondise MM-valikmängu eel loob meeleolu Trad.Attack!

Trad.Attack! on Eesti trad-pop-rokkmuusikaansambel, mille koosseisu kuuluvad Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli. Kaheksa tegutsemisaasta jooksul on Trad.Attack! välja andnud viis albumit ning võitnud 28 kodumaist muusikaauhinda, viimane täispikk album «Make Your Move» pälvis seejuures tunnustuse etno/folk albumi kategoorias ning aasta parimaks lauluks valiti lugu «Armasta mind”. “Make Your Move» on ka esimene Eesti bändi album, mis on jõudnud Grammyde eelselektsiooni.