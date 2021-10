Alfa Romeo andis F1-le tormihoiatuse

Alfa Romeo võistkond on aastaid kuulunud F1 kehvemate meeskondade hulka. Nõnda ka tänavu, sest seitsme punktiga hoitakse 10 võistkonna arvestuses üheksandat positsiooni. Kehvad aastad peaksid aga olema nüüd lõppenud.

Sel suvel meeskonna esisõitjaks Valtteri Bottase palganud Alfa Romeo suurendab jõuliselt eelarvet. Nad püüavad saada kokku summa, mis on täpselt reeglipärane. Praegu on järgmiseks hooajaks seatud eelarve piirmääraks 120 miljonit eurot.

Tänavu on Alfa Romeo eelarve alla 100 miljoni euro. Jõulisele tõukele aitas kaasa koostöö Sauberiga, kelle juhtimisel meeskond varek majanduslikesse probleemidesse sattus.

«Oleme mitmed aastad proovinud hakkama saada väiksemate vahenditega. See pole edu toonud ning nüüd kasutame uut lähenemist,» sõnas Alfa Romeo pealik Frederic Vasseur.

Oma uue esisõitjaga arvestatakse veel järgmised kaks-kolm aastat ning seejärel vaadatakse, kas on põhjust koostööd jätkata. Meeskonna teise piloodi nimi on endiselt avalikustamata, ent sellele kandideerivad tugevalt Austraalia vormelitalent Oscar Piastri ja hiinlane Guanyu Zhou. Mõlemad heitlevad tänavu F2 meistritiitli nimel. Zhou kasuks räägib aga fakt, et temaga saabuks meeskonda suur summa Hiina sponsoritelt.