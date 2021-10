Ogier jättis kaardilugejale armsa sõnumi

Ogier on kõik oma MM-sarja sõidud seni kihutanud just koos Ingrassiaga. Nende koostöö algas 2008. aastal ning edasine on juba ajalugu. Koos on võidetud autorallis seitse MM-tiitlit ning 166 stardist võetud 53 esikohta. Kokku on nad poodiumil seisnud lausa 90 korral.