Ken Torn kihutab Saaremaal Hyundai roolis

Loomulikult said Torn – Pannas enne hooaja ühte tähtsamat võistlust Saaremaa kruusateedel autot ka testida ja läbisid testi jooksul 65 katsekilomeetrit. EMV2 ehk R5 autode arvestuses on saarlastele koduteedel konkurentsi pakkumas paljud Eesti tipud, kellest osadel möödunud nädalavahetusel sõidetud Soome MM-ralli seljataga.

Minu jaoks on olnud Saaremaa ralli terve minu teadliku elu erilisel kohal. Eriliseks teeb selle veel see, et konkurents on see aasta eriti tugev ja meil on võimalus sõita seda etappi ägeda autoga.