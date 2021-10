Taas Toyota tehasemeeskonda kuuluv Lappi: unistus MM-tiitlist elab endiselt

Vähem kui aasta tagasi näis, et Lappi karjäär autorallis ongi lõpusirgele jõudnud. Ta andis mullu detsembris toimunud Monza MM-rallil teada, et tema sõidud on kõrgel tasemel sõidetud. Tuleme ajas tänasesse ning mees sõlmis äsja Toyota rallimeeskonnaga järgmiseks hooajaks lepingu.

Lappi ise tunnistab, et sellele aitas kaasa edukad sõidud WRC2-sarjas. Ta võidutses seal nii kodusel Arctic rallil kui ka Portugalis. Lõpuks tegi ta ka möödunud nädalavahetusel kaasa Soome rallil eravärvides Toyota Yarisega ning tasuks parima soomlasena neljas koht.

«Uskumatult hea on taas teha seda tööd. Mind ei morjenda, et olen hetkel siin n-ö poolekohaga,» lausus Lappi ralliportaalile rallit.fi. «Kui ma startisin Arctic rallile, siis ma ei uskunud üldse, et võiksin tänaseks siia jõuda. Autoralli on väga toores spordiala ja sa oled täpselt nõnda hea nagu su viimane tulemus.»

Lappi hakkab järgmisel hooajal jagama Toyota tehasemeeskonna kolmandat autot valitseva maailmameistri Sebastien Ogier'ga. Prantslane sõidab suure tõenäosusega parimal juhul viis MM-etappi. See jätaks seitse rallit Lappile, kes tõdes, et tema unistus on jällegi põhisõitjana MM-sarjas kihutada.