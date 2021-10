Endine maailma esireket Andy Murray sattus röövi ohvriks, mis osutus esialgsest õudsamaks

Murray oli naasnud treeningult hotelli, kuid ta tundis, et tema spordijalatsid haisevas üsna halvasti higi järgi. Ta otsustas need asetada auto alla, kuna tema hotellitoas polnud rõdu, kus neid värskendada. Hommikul auto juurde naastes avastas šotlane, et tema jalanõud on ära varastatud.

«Pidin minema kohalikku poodi, et endale uued jalavarjud muretseda. See polnud muidugi kõige suurem probleem. Nimelt olin valmistumas järjekordseks treeninguks, kui minu füsioterapeut küsis, kus mu abielusõrmus on. Taipasin, et olin selle sidunud ketsipaelte külge, sest ma ei ole võimeline sõrmusega tennist mängima. Seega muutus see rööv palju kulukamaks juba emotsionaalselt,» selgitas Murray sotsiaalmeedias.