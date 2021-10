Kohtu hinnangul tuleks Ronaldo vägistamissüüdistusest vabastada

Süüdistuse kohaselt astus Ronaldo 2009. aasta (tol suvel siirdus Ronaldo Manchester Unitedist Madridi Reali - toim) 13. juuni varahommikul Kathryn Mayorga tahte vastaselt vahekorda. Sama kuupäeva pärastlõunal võttis Mayorga ühendust politseiga. Ta toimetati haiglasse, kus läbis standardse vägistamisohvritele tehtava kontrolli. Mayorga ei avaldanud politseile oma ründaja nime, piirdudes märkustega, et tegu oli avaliku elu tegelase ja sportlasega.

2010. aastal sõlmiti Ronaldo ja Mayorga vahel kokkulepe, mille kohaselt maksis Ronaldo ameeriklannale 375 000 USA dollarit, vastuteenena kirjutas Mayorga alla lepingule, mis keelas tal «väidetavast juhtumist» (just selline oli kokkuleppesse kirja pandud sõnastus – toim) ükskõik kellele ükskõik millistel tingimustel rääkida.

Mayorga otsustas aastaid hiljem aga kohtusse pöörduda, kuid sel teel teda edu ei saatnud. Kohtunik Albregtsi sõnul tuleks kaasus lõpetada, sest Mayorga advokaat on ehitanud tsiviilhagi üles lekitatud ja varastatud konfidentsiaalsete dokumentide põhjal.

«Mayorga kaasuse tagasilükkamine advokaadi sobimatu käitumise pärast on karm tulemus,» kirjutas kohtunik 23-leheküljelises raportis. «Kuid paraku on see ainus sobiv sanktsioon kohtumenetluse terviklikkuse tagamiseks.»