Rootsi suusafännid on mures: kas Pekingi medalilootus taastub lõikusest piisavalt kiiresti?

Septembriks sai selgeks, et niisama ise õlg end terveks ei ravi. Nii läks Svahn viis kuud enne olümpia algust lõikelauale. Praegu ei oska keegi täpselt öelda, millal võiks Svahn jälle täistuuridel treenida.

«Peame ootama ja vaatama, kuidas taastusravi kulgeb. Praegu on veel pikk tee käia. Kindlasti ei tule see kõne alla enne järgmist visiiti, mis toimub kolme nädala pärast,» lausus Rootsi koondise arst Per Andersson.