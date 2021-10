USAs õppiv ja harjutav kümnevõistleja Johannes Erm jahutab end Tokyo olümpiastaadionil. «Ameerikas ei tegelda isiksuse ega tehnika küsimustega,» ütleb tema Eesti treener Holger Peel, «vaid arendatakse ainult võimsust ja jõudu.» Seda selleks, et saavutada edu Ameerika üliõpilaste meistrivõistlustel. «Viie kuuga tõmbavad nad su tühjaks,» lisab Peel. FOTO: Tairo Lutter

Kui kümnevõistleja ­Johannes Erm saabus mai lõpus Ameerikast tagasi ­Eestisse, nägi tema kauane treener Holger Peel, et õpilase olukord on palju hullem, kui ta oli oletanud. Peel teadis, et Erm oli talvel ­Georgia ülikooli eest kaugust hüpates vigastanud pöida, kuid talle tuli üllatusena trauma tõsidus: oli tekkinud turse ja tuli teha süste. Erm lonkas veel juuliski, kui stardini Tokyo olümpial jäi ­vähem kui kuu.