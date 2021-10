«Tahaksin avaldada, et sain klubi eest veel suurema pakkumise kui see, millega müüma nõustusin. See oli austusväärselt pakkujalt, kes esitles mulle asjaliku plaani,» vahendas The Sun Newcastle’i nüüdseks endise omaniku sõnu. «Tundsin, et uued omanikud oleksid Newcastle Unitedile parimad. Raha ei olnud ainuke asi, millele ma keskendusin. Oli aegu, kui pidin ise rahastama klubi tegevuses hoidmist,» jätkas ta.