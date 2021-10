UFC staar: ilusad naised peavad ennast võitlusspordis rohkem tõestama

Dern avaldas portugalikeelses MMA Fighting taskuhäälingus, et ilusad naised peavad sellel spordialal ennast rohkem tõestama. «Öeldakse, et «vaatame kõik tema matši, sest ta on ilus.» Me naistena peame seda taluma ja seeläbi ennast rohkem tõestama,» ütles Dern.

UFC võitleja ütles, et kui teatas paari aasta eest, et saab emaks, siis kaotas ta sotsiaalmeedias pea 100 000 jälgijat. «Kaotasin kiiresti 50 000 jälgijat, kui teatasin, et oled lapseootel. Kuni järgmise matšini kaotasin kokku 80 000 jälgijat. Kuid nüüd on kõik muutunud,» selgitas Dern, et kuna UFC-d jälgib rohkem mehi, siis on ka igati loogiline, et jälgijate seas on rohkem meesterahvaid.