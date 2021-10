Liigabossil on tõendid, et PSG soetas Messi pettuse teel

Intervjuus Prantsusmaa väljaandele L’Equipe rääkis Tebas avameelselt PSG mahhinatsioonidest. «Ma võin tõestada, et tegemist oli pettusega, mul on numbrid,» ütles La Liga boss.

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) on kehtestanud finantsilise ausa mängu reegli, millega Euroopa klubid võivad mängijaid osta selle summa eest, mis nad on teeninud. Selle reegli rikkumine on valmistanud viimastel aegadel tuska Manchester Cityle ja Barcelonale.

Tebase sõnul soetas PSG Messi vaid tänu sellele, et on majandusaruandeid varjanud. «Kuidas saab PSG seletada, et nende meeskond on väärt üle 600 miljoni euro? Prantsusmaa kõrgliiga võitja teenib 45 miljonit... see on võimatu,» ütles Tebas.