Steroidid kulturismis: mitte ainult üks surm

Erinevus kulturismi ja KULTURISMI vahel tulebki steroidide hulgast. Ei saa kätt südamele pannes öelda, et kõik IFBB sportlased on puhtad, kuid ilmselge on see, et suurem osa NPC lavadel esinejatest tarvitab steroide, kuna see ei ole keelatud. IFBB-s on siiski oht vahele jääda - iseäranis kodumaistel võistlustel– suur, seega tarbimine väiksem ja tervisehädasid vähem. Samas NPC liikmetel on steroidide tarbimiseks lausa vajadus ja ilmselt ka õigus, kuna seda ei keela NPC reeglid.

Kahjuks on steroididega nii, nagu ka kõikide muude meelemürkidega: üha suurem lihasmass vajab üha suuremat hulka steroide. Samuti on selge, et selleks, et iseäranis USA-s suurtel lavadel midagi saavutada, jääb tangupudrust ja vanast heast «lihast ja kardulast» väheseks. Kurb on see, et esialgu puhas noor sportlane on kontrollivabas keskkonnas sunnitud otsustama, kas võistelda ja olla «tasemel» – mis tähendab steroide või loobuda. Kuna tõsiasi on see, et steroidide tarvitajad on suuremad ja võimsamad, siis on lihtne teha ka otsust steroidide kasuks. Eriti kui eeskujud tarvitavad ja treenerid soovitavad. Steroid ei tapa kasutajat, kuid steroidide kõrvalmõjud küll: jäigad veresooned, laienenud südamed, streikivad maksad ja neerud jne. Seetõttu kulturistid surevadki. Aastas tegelikult sadu.