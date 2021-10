Vassiljev: olime poolajal enam-vähem kindlad, et ühe värava ikka lööme

«Endale me kindlasti sellist survet peale ei pannud. Lugesime küll erinevaid meediakanaleid, et võit on kohustuslik, nii ja naa. Aga jalgpall on selline huvitav mäng, et isegi need, kes peavad võitma, kogu aeg ei võida. Väga hea meel on küll, et võit tuli!» sõnas hellitavalt maestro hüüdnime kandev poolkaitsja.