Norra superstaar teatas pisarsilmi, et jätab olümpiahooaja vahele

«Mu keha on erinevatel loomulikel põhjustel palju muutunud, kuid ma pole valmis ainuüksi Pekingi taliolümpial võistlemiseks valmis [ekstreemsete dieetide näol] suuri ohverdusi tegema. Ma pigem valin pikema sportlaskarjääri. See otsus on minu jaoks äärmiselt keeruline, sest ma tahan jätkuvalt hüpata, kuid tänavu seda lihtsalt ei juhtu,» vahendab NRK Lundby sõnu.