Maarjamaa tippmarki uuendanud Arlet Levandi tegi olümpiat silmas pidades jõulise avalduse

Levandi etteastele lisab aga väga palju juurde tõsiasi, et tema senine tipptulemus rahvusvaheliselt areenilt oli tänavu septembris püstitatud 198,67 punkti. De facto on Levandi värske resultaat ka Maarjamaa uus tippmark, sest Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) kodulehe põhjal on Aleksandr Selevko parim tulemus 222,06.