Lühikesest comeback'ist unistanud Rootsi suusatipp astus Björgeniga sama reha otsa

«Tuleb välja, et võistlemiseks tuleb mul ennast sinna kuus kuud enne üles anda...» kommenteeris 2018. aastal Rootsi meistriks kroonitud Thorn õlgulaiutavalt olukorda. «Ma lõpetasin oma liikmelisuse tänavu kevadel, kuna ei arvanud, et uuesti kusagil võistleks. Praegu mõtlesin, et mul on võimalik kerge vaevaga ennast iga päev uuesti üles anda, kuid nagu näha, tuleb olla teadlikum. Veidi mõru olukord minu jaoks.»

Küll avaldas ta heameelt, et sellest nüüd teada sai. «Vähemalt tean ma, et mul tuleb seda enne hakata täitma, kui tahan kevadel ka Rootsi meistrivõistlustest osa võtta,» lausus MK-sarjas parimal juhul kaheksandana finišeerinud suusahunt.

«Olin veidi naiivne,» sõnas Björgen toona Norra rahvusringhäälingule. «Kui teatasin, et kavatsen osaleda pikamaasõitudel, arvasin et olen dopingukontrollidele avatud. Ma ei eeldanud, et pean ka ADAMS-i süsteemiga liituma. Seal pean ma olema aga pool aastat, enne kui võistelda saan. Paraku jäin suvel natuke hiljaks. See on puhtalt minu viga.»