Levadia tagus Vapruse puuri palle täis

Levadia läks kohtumist juhtima juba üheksandal minutil, kui Zakaria Beglarishvili realiseeris penalti. 28. minutil suurendas Karl Rudolf Õigus külaliste edu kahele väravale. Selle seisuga mindi ka poolajapausile.

Kui teise kolmveerandtunni eel võisid pärnakad veel mingeid lootusi hellitada, siis mõne minutiga olid need täielikult kadunud. 47. minutil lõi Levadia kolmanda Amir Natkho ja kaks minutit hiljem sahistas võrku Hannes Anier. 61. minutil vormistas Beglarishvili lõppseisuks 5:0

Levadia jätkab Premium liiga tabeliliidrina, olles kogunud 25 mänguga 67 punkti. Pärnu Vaprus on tabelis üheksandal kohal, olles 25 kohtumisega kogunud 15 silma. Neist on tagapool vaid Tartu JK Tammeka, kellel on kirjas 13 punkti.