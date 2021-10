Kolmese tagant paugutanud TalTech sai kindla võidu, Tarvas napi kaotuse

Üleplatsimeheks kerkis Ran Andre Pehka, kes sai kirja 22 punkti. Teda toetasid 16 silmaga Mikk Jurkatamm ning 15 silma said veel kirja Gregor Ilves ja Toomas Raadik.

Punktitabelis tõusis TalTech hetkel võiduga esikohale, sest kahest mängust on võidetud kaks mängu ja nende punktide vahe on +32. Samuti kahest kaks võitnud Latvijas Universitate on hetkel tabelis kolmas. Ühe võidu ja ühe kaotuse saanud Ogre asetseb hetkel üheksandal kohal ja kolma kaotust kirja saanud Rakvere Tarvas hoiab tabelis 10. kohta.