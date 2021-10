Eesti motosportlane marsib MK-tiitli suunas

Algselt Saksamaal toimuma pidanud, kuid seal ära jäänud etapp toodi üle Portugali lõunarannikul asuvasse Santiago do Cacémi, kus Biene jaoks kõige üllatavam on see, et rajad on selle mägise maa kohta väga liivased ja meenutavad pigem Saku või Vilaski kestvuskrossi rada. “Siin on rohkem liiva kui meil sel suvel Saaremaa MM-etapil oli,” ütles Biene, “aga mulle see sobib!”