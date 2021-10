Wilderi nokauteerinud Fury: olen maailma parim, ärge kahelge minus kunagi!

33-aastane inglane lõi ameeriklase 11. raundis nokauti ning on nüüd profikarjääris võitnud 31 matši, millest 22 on tulnud nokaudiga. Kaotusevalu pole Fury pidanud kordagi tunnistama, küll on tal triumfide kõrval üks viik, mis tuli 2018. aasta detsembris just Wilderi vastu.

«See oli suurepärane võitlus, mis oli paremate triloogiate vääriline,» viitas Fury pärast tänast matši, et on Wilderiga nüüd kohtunud kolm korda, millest on võitnud kaks.

Fury tunnustas ka Wilderit, kes sai profikarjääri 45. matšis teise kaotuse. «Ta on tipptasemel võitleja, kes tegi mu elu raskeks. Ütlen alati, et olen maailma parim [raskekaalu poksija] ja tema on paremuselt teine. Ärge kahelge minus kunagi! Kui läheb asjaks, suudan alati tulemust teha.»

Wilder märkis, et andis endast parima, kuid sellest ei piisanud. «Ma pole kindel, mis juhtus. Teadsin, et ta tegi treeningutel teatud asju ega tulnud matšile 125 kg raskena, et olla balletitantsija. Ta tahtis minu peale nõjatuda, mulle probleeme valmistada ja see tal õnnestus.»