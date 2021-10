Fury poolt nokauti löödud Wilder viidi haiglasse

USAs Las Vegases 15 820 pealtvaataja ees toimunud kohtumises teenis Fury karjääri 31. võidu, millest 22 on tulnud nokaudiga. Kaotusevalu pole inglane pidanud kordagi tunnistama, küll on tal triumfide kõrval üks viik, mis tuli just Wilderi vastu. Ameeriklane on 45 matšist võitnud 42, kaotanud kaks ja teinud ühe viigi.