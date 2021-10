Mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Või siis põrandale, mis poksi kontekstis kohasem. Raskekaallased Tyson Fury ja Deontay Wilder olid varem juba kahel korral vastamisi läinud ning siiani olid kõik märgid viidanud, et britt on kahest kangest justkui kõvem poksija. See ei andnud aga Wilderile asu, mistõttu nõudis ta tulihingeliselt kolmandat duelli. Pühapäeval matš ka toimus.