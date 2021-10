Totruse tipp: jalgpallur saadeti MM-valikmängus jabura otsuse tõttu minema

Põhjaiirlaste peatreener Ian Baraclough ütles pärast mängu, et on kohtuniku otsuse osas pahane ja pettunud. «Ma ei hakka ütlema, mida tahan, sest see tooks vaid jama kaela. Talle anti kollane kaart igasuguse hoiatuseta. Vahet pole, kas kohtunik arvas, et Jamal viidab aega või mitte, tavaliselt läheb kohtunik mängija juurde ja palub tal kiiremini tegutseda.

Ma arvan, et kui ta kollase kaardi taskust välja võttis, läks tal meelest, et on juba ühe korra Jamalile kollast näidanud. See muutis mängu käiku,» vahendas inglase sõnu The Independent.