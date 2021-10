TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Heas hoos Eesti jalgpallikoondis loodab uuesti Walesi sakutada

Veidi enam kui kuu aega tagasi läksid samad koondised vastamisi Cardiffis ning siis õnnestus Eestil väravavaht Karl Jakob Heina suurepärase partii toel viigipunktiga kodumaale naasta. Kuigi sellest tulenevalt võiks eeldada, et ka nüüd oleks FIFA edetabeli 19. riigi vastu (Eesti asub 111. kohal) viigipunkt kordaminek, kinnitas peatreener Thomas Häberli eilsel pressikonverentsil, et unistatakse ikkagi võidust.

«Kõik oleneb sellest, milliseks meie mäng üldjoontes kujuneb. Muidugi me unistame [võidust], see on ju lubatud! Kui me homme võidaksime, tõuseksime Walesile ja Tšehhile juba päris lähedale,» sõnas ta. «Ma ei taha öelda, et oleksin viigiga juba enne avavilet rahul, sest sel juhul oleksime igal juhul [heitlusest play-off-pääsmele] väljas. Seega ma ütlen, et viik ei oleks meie jaoks rahuldav tulemus.»