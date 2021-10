Kristjan Kitsing: kaitse on meie suur mure

«Ise punkte suudame visata, aga kaitse on meie suur mure,» kommenteeris Kitsing. «Kaitselaud tuli saada paremini kontrolli alla ja vastaseid ei tohtinud jooksma lasta. Jah, vastastel olid teravad tagamehed, kuid treenerid rõhutasidki, et nad pigem ei viska, vaid eelistavad läbi murda. Ikkagi tegid nad palju pahandust. Peame video üle vaatama, et kus vajakajäämised olid, kust abi peab tulema,» seletas Kitsing.