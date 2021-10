Rahvusvahelisel võistlusel osalenud Kuuba pesapallurid keeldusid kodumaale naasmast

Saareriigi ametnikud mõistsid jooksikute teo hukka, kuigi see on viimastel aastatel olnud tavapärane nähtus. Kuuba pesapallurid jooksevad tihti üle teistesse riikidesse, et neil oleks võimalik Põhja-Ameerika pesapalliliiga MLB-ga liituda. Nimelt on USA-poolsete sanktsioonide tõttu neil vastasel juhul võimatu MLB klubidega liituda.