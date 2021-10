Eesti rallitalent kasutab MM-etapil asfaldispetsialisti abi

Kui Virvesel on see viiest etapist koosnenud JWRC sarja viimane etapp, siis WRC2-klassis sõitev Linnamäe plaanib peale Kataloonia võistluse osaleda ka novembrisse planeeritud hooaja finaalvõistlusel Monzas.

Tiimi omanik Stéphane Sarrazin on endine ralli- ja ringrajasõitja ning eelkõige tuntud kui asfaldirallide asjatundja. See oli ka üks põhjusi, miks ­Linnamäe otsustas teeneka võidusõitja teeneid kasutada. «Nad on tuntud asfaldispetsialistid. ­Tahamegi vaadata, ­kuidas nende tiimis asjad käivad, ja neilt natuke infot ning tarkusi ammutama,» ütles Linnamäe, kes läheb vastu oma ­esimesele asfaldi MM-etapile R5-auto roolis, Postimehele.

«Kõige olulisem on koguda kilomeetreid, aga lihtsalt liigelda me ka ei taha. Plaan on sõita nii kiiresti, kui endale mugav tundub. Siis on näha, kus me teistega võrreldes paikneme,» ütles Linnamäe.