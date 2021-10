Vaktsineerimisest keelduv NBA täht peab üle poole mängudest vahele jätma

New Yorgis kehtivad koroonaviiruse reeglid sätestavad, et kõik üle 12-aastased avalikel üritustel osalevad inimesed peavad olema vaktsineeritud. Irving on seni kaitsepookimisest keeldunud ja nüüd tunnistas Netsi peatreener Steve Nash, et ilmselt tuleb neil kodumängudel ilma oma ühe suurema täheta hakkama saada.