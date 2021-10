Soome spordisangar leidis eestlasest elu armastuse huvitaval moel: Epp, ma tahan seksi!

Sel nädalal ilmub Soome maadleja Petra Olli elulooraamat, kus on juttu tehtud ka mitmetest eestlastest. Olli on suhtes Eesti ärimehe Indrek Vassusega, kuid sportlasteel on tema treeneriks olnud eestlane Ahto Raska ja treeningpartneriks Epp Mäe. Soomlanna avaldas raamatus, et äsja MMil hõbemedali saanud Mäe mängis rolli ka tema elukaaslase leidmisel.