Jüri Vipsi meeskonnakaaslane jäi alatu tiimikäskluse tõttu meistritiitlist ilma

See sai võimalikuks ainult tänu sellele, et tema ees sõitnud teised Mercedesed võtsid viimastel ringidel hoo maha ja lubasid Götzil sõidu võita. Kuigi tehasemeeskondasid sarjas ei sõida, siis tundub, et autotootja pani siiski tiimikäsklused maksvusele, et tiitel läks Saksamaa automargile. Götz pööras Mercedese rooli, Lawson istus Ferraris.